DA QUEM



Bruna Marquezine compartilhou seus segredos de beleza com a Vogue americana. Em um tradicional formato de vídeo para o canal do Youtube da revista, a atriz mostrou sua rotina de cuidados com a pele. Já participaram do programa nomes como Kylie Jenner, Pabllo Vittar, Rihanna e Kim Kardashian.



"Não gosto de usar muita maquiagem. Minha mãe não gosta de maquiagem, eu não tenho uma irmã mais velha, então aprendi tudo nos bastidores de ensaios", explicou Bruna. A atriz disse que tem a pele seca, então precisa sempre de óleo para aplicar maquiagem e que a pele do seu rosto é mais clara que a do resto do corpo.



A atriz ainda comentou sobre seu alter ego, chamado Paola. "Ela é uma personagem que vive dentro de mim. Uma blogueira, uma instagrammer", explicou, dando vida a sua outra personalidade. "Oi meninas, tudo bom? Tô aqui em London, muito chique, muito plena, pega essa pele", brincou Bruna.



No vídeo, Bruna diz que acabou de voltar de Fernando de Noronha. A atriz curtiu a virada do ano na ilha ao lado de nomes como Bruno Gagliasso, Isabella Santoni, Manu Gavassi e Paulinho Vilhena, além de Ewbank.



Essa foi a quarta vez da atriz no arquipélago, que relembrou com carinho a virada de 2017 para 2018 no local, quando ela e Neymar reataram o namoro. O relacionamento chegou ao fim em outubro. "Amo muito Noronha. Sou completamente apaixonada. Já é a minha quarta vez. Ano passado passei aqui a Virada e foi muito especial e queria muito passar de novo", disse ela



Para celebrar a chegada de 2019, Bruna mudou o visual e está com cabelos mais curtinhos. O atual corte tem rendido elogios dos seguidores. Para QUEM, ela avaliou o ano de 2018, que foi um ano de evolução.



"Foi incrível. Muita coisa aconteceu. Não foi um ano fácil, mas foi muito bom. Olhando para para trás, vejo o quanto eu cresci, aprendi, evoluí e me encontrei. A gente evolui quando a gente descobre o nosso lugar e quem realmente a gente é", explicou.

Veja o vídeo:

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/01/bruna-marquezine-grava-tutorial-de-make-em-ingles-para-revista-americana.html