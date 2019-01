DA QUEM



Arthur Aguiar se divertiu com a filha Sophia na manhã desta segunda-feira (14). "Um sorriso é um sorriso né?", declarou o ator ao posar sorridente com a pequena.



Os fãs se encantaram com o clique. "Coisa linda", disse um. "Sorriso mais gostoso", elogiou outro. "Desejo toda a felicidade para vocês", declarou um terceiro.



No Natal, o ator dividiu a primeiro foto da menina, que nasceu em outubro, do casamento com Mayra Cardi. Horas depois, ele usou a rede social para lamentar as críticas que recebeu.



"É chocante ver todo esse movimento. É triste. Espero que um dia isso passe", escreveu ele respondendo uma fã que falou sobre as críticas. "Aos comentários maldosos, respeito e amor ao próximo é o mínimo que alguém com caráter pode ter", escreveu um internauta. "Pois é! Eu também acho que isso deveria ser o mínimo, mas fazer o que? Não tenho mais esperança não. Isso aqui já era", respondeu Arthur.



Desde o dia 12 de novembro, Mayra não publicava nada em seu perfil no Instagram. No dia 26 de dezembro ela postou um vídeo com a filha e avisou: "Bom dia da Sophia. Ainda não voltarei, só estamos passando para desejar muita luz e amor para todos, e agradecer o carinho e pedidos para eu voltar, meu irmão e os coach do programa tem me passado os recadinhos lindos de vocês e recebo com muita gratidão. Feliz em saber que alegro o dia de tantas pessoas amo receber essa energia toda".



Mayra parou de usar as redes após ser criticada pelo jeito como cuidava da filha. Não foi a primeira vez que Mayra desabafou sobre os comentários dos internautas no Instagram. Recentemente, ela relembrou as mensagens negativas sobre seu casamento com Arthur, a gestação e outras ocasiões.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/01/arthur-aguiar-se-diverte-com-filha-sophia-um-sorriso-e-um-sorriso.html