O modelo brasileiro conhecido como Ken Humano compartilhou no Instagram a primeira foto feita por ele após sua mais recente cirurgia. No caso, Rodrigo Alves fez um procedimento popularmente conhecido como ‘redução’ de rosto.

Na imagem publicada pela celebridade na seção Stories, ele aparece deitado em uma cama hospitalar, com o rosto ainda bastante inchado e com panos e esparadrapos cobrindo seu nariz e a região lateral da cabeça dele.



Ao longo dos últimos meses, Alves vem comentando com seus fãs os planos dele em participar do concurso europeu de calouros Eurovision, representando San Marino.

Após a foto dele no hospital, Alves compartilhou um breve vídeo no qual diz com dificuldades, ainda se conseguir propriamente abrir a boca: “Eu não posso dizer muito, mas eu com certeza estarei lá!”. No caso, ele se refere a Tel Aviv, onde será realizada e filmada parte da competição.



O procedimento cirúrgico mais recente feito por Rodrigo Alves foi o de número 69 na vida do brasileiro. Segundo ele, será a ‘última intervenção estética da vida dele’. “É a maior cirurgia plástica da minha vida. Depois ficarei três dias descansando ao ter um procedimentos no nariz usando cartilagem das minhas costas”, contou o Ken Humano.



Por conta dos procedimentos cirúrgicos de cunho estético já feitos por ele, especula-se que Rodrigo Alves já tenha gasto cerca de £ 600 mil, o equivalente a cerca de 2,8 milhões de reais na cotação atual. Antes de plástica, Alves conversou com a imprensa britânica e disse que cogitava fazer um novo passaporte após o procedimento, pois suas feições seriam transformadas de forma drástica.

Fonte: https://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2019/01/ken-humano-tira-primeira-foto-apos-cirurgia-de-reducao-de-rosto.html