DO METRÓPOLES



Um crocodilo de 5 metros matou e comeu partes do corpo de uma cientista que tentava alimentá-lo na última sexta-feira (11/1).



Apesar de ter colocado a comida por cima de uma parede de concreto de um centro de pesquisas de Sulawesi do Norte (Indonésia), Deasy Tuwo, de 44 anos, acabou sendo puxada por Merry para dentro do cercado.



Amigos da cientista perceberam que o animal apresentava um contorno diferente, de acordo com matéria do The Sun.

Ao analisarem mais de perto, notaram que o réptil tinha partes do corpo de Deasy na boca.

Merry foi capturado nesta segunda (14) e será levado até um laboratório para que sejam feitos testes.

Fonte: https://www.metropoles.com/mundo/crocodilo-de-5-metros-come-cientista-que-tentava-alimenta-lo