A vida de modelo não é nada fácil, mas Isabeli Fontana tira de letra as dificuldades e o cansaço de sua agenda intensa de trabalhos. Nesta segunda-feira (14), ela publicou algumas fotos mostrando o que faz durante a preparação para trabalhar em um evento.



Nas imagens, ela faz posições de ioga. "Me alongando um pouco. Trem sempre me mata, especialmente quando estou cansada!", escreveu Isabeli, que está na Europa, na legenda. "Quase pronta", disse ela em outra, deixando as pernas de fora.



Em recente entrevista para a QUEM, o marido de Isabeli, Di Ferrero, falou sobre a relação com a modelo.

“Eu não estava nem aí para ela, não nesse sentido dela não me chamar atenção. Ela é a mulher mais linda do mundo. Só que Eu estava meio estranho, meio deprê, numa pausa. Eu não queria ninguém e apareceu essa mulher para alegrar a minha vida. Ela me convidou para jantar e eu não estava muito aí. Eu estava em fase meio bad e quando ela encostou em mim deu aquele choque...Nós temos gostos em comum. Ela gosta das mesmas bandas que eu gosto, de rock, pop e reggae.”

