Renovando o bronze! Anitta aproveitou uma folguinha de sua agenda intensa de shows e trabalhos para ir à praia no Rio nesta segunda-feira (14).

A funkeira publicou uma foto nas redes sociais para registrar o momento.



Em uma das fotos, Anitta aparece deitada e deixa a marquinha do biquíni à mostra. O óculos em formato de flor é da grife Dolce & Gabbana e pode ser encontrado na internet por 555 euros, cerca de 2.354 mil reais na conversão da moeda.



Em recente conversa exclusiva com QUEM, a cantora conta que não tem feito mais regime e que prefere comer coisinhas gostosas do que ter o bumbum lisinho.

"Celulite tem que fazer dieta, dieta não tenho paciência, aí eu deixo a minha bunda toda furada mesmo. Mas não estou nem aí, me dói muito mais ter que ficar fazendo dieta do que olhar para trás e ver uns buracos (risos). Tá tudo certo", brinca ela, que tem o hábito de tomar um café da manhã bem americano mesmo quando está no Brasil.

