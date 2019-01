de O DIA



A partir do dia 11 de abril os ingressos para o Rock in Rio estarão a venda a partir das 19 horas pelo site do evento.

Os shows vão acontecer nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 03, 04 e 05 de outubro na cidade do Rock.

As atrações já confirmadas para o palco mundo são: Iron Maiden, Scorpions, Megadeth, Sepultura, P!nk, Black Eyed Peas, Anitta, Muse, Imagine Dragons, Nickelback e Os Paralamas do Sucesso.

No palco Sunset o público poderá conferir os shows de Seal, Jessie J, Slayer, Anthrax, Torture Squad e Claustrofobia, que convidam Chuck Billy, Nervosa + convidado e Charlie Puth.

Este anos o Espaço Favela vai receber a banda Canto Cego, Tuany Zanini, o pianista Jonathan Ferr e a dupla de funkeiros Cidinho e Doca.

Este ano o festival comemora 34 anos de existência e um total de 19 edições.

