Com a paralisação de cerca de 800 mil funcionários públicos em meio à polêmica da construção do muro na fronteira com o México, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump serviu hamburgueres e pizzas durante encontro com atletas universitários na Casa Branca. “Pedimos fast food americana e sou eu que pago”, disse Trump.



Segundo a AFP, Trump explicou que os cozinheiros foram dispensados em razão do shutdown, a paralisação parcial do governo federal, que restringe o funcionamento de agências e serviços essenciais do país há 25 dias – a mais longa da história dos Estados Unidos.



“É por causa da paralisação, como sabem (…). Muitos hambúrgueres e pizzas. Acredito que vão preferir isto a tudo o que poderíamos oferecer”, disse ao receber os atletas, nesta segunda-feira (15).



Fã do chamado “junk food”, Trump se recusa a assinar qualquer proposta aprovada pelo Congresso que não contemple recursos para a construção de um muro ou uma barreira de aço na fronteira com o México.



