Felicidades ao casal! O DJ Alok e a noiva, Romana Novais, reuniram familiares e amigos em uma cerimônia maravilhosa no Cristo Redentor, no Rio, para oficializar a união nesta terça-feira (15). O casamento aconteceu durante o nascer do sol na cidade.



De acordo com o G1, a cerimônia foi realizada pelo Padre Omar, reitor do Santuário do Cristo Redentor.

As imagens foram feitas pelo Globocop. Romana e Alok estão juntos desde 2014 e, em 2017, chegaram a ficar 4 meses separados, mas acabaram reatando. Em viagem à Grécia, em julho de 2018, o DJ pediu a médica em noivado e anunciou a novidade nas redes sociais.

