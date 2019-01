DO METRÓPOLES



Uma obra de arte que exibe o palhaço Ronald McDonald – personagem que ilustra rede fast-food norte-americana McDonald – crucificado como Jesus Cristo tem gerado polêmica e protestos entre cristãos em Haifa, no norte de Israel.

Os religiosos exigem que o “McJesus”, peça criada pelo artista finlandês Jani Leinonen, deixe de ser exposta em um museu do país.



Depois que as imagens ganharam a internet, centenas de cristãos da região seguiram até a unidade que abriga a obra de arte para protestar. Durante o ato, três policiais ficaram feridos por pedras jogadas pelos manifestantes.



Outra indignação da comunidade religiosa foi a exibição de mais uma imagem polêmica: a figura do boneco Ken também representando Jesus crucificado.

A exposição Trash Culture (Cultura do Lixo) começou em 4 de agosto e termina no dia 17 de fevereiro. O autor das peças de arte possui histórico de trabalhos que fazem críticas à indústria alimentar, principalmente em relação às redes de fast food.

Fonte: https://www.metropoles.com/mundo/obra-de-arte-de-ronald-mcdonald-crucificado-gera-revolta-em-israel