A cantora Mary J. Blige no passeio de barco com amigas no qual celebrou seu aniversário de 48 anos

A cantora Mary J. Blige causou comoção e foi aclamada nas redes sociais ao compartilhar uma série de fotos feitas por ela na festa em que comemorou seu aniversário de 48 anos. Nos registros, a artista aparece apenas de biquíni, ostentando sua beleza e sua forma física exemplar. “Clima de aniversário”, escreveu a artista na legenda de uma das imagens.



Sem revelar o local no qual celebrou sua nova idade, Blige publicou diversas imagens do passeio feito por ela na companhia de amigas. No entanto, em grande parte dos registros ela se encontrava dentro de um barco ou em uma praia. Na legenda de todas as imagens ela incluiu a hashtag “#capricornseason” (“#TemporadaDeCapricórnio”, em tradução livre).



“Você nunca esteve mais bonita, garota! Parabéns!”, escreveu uma pessoa no espaço de comentários de uma das imagens. “Uma verdadeira Deusa!”, exclamou outra. “O tempo passa e você fica cada vez mais linda”, elogiou uma terceira. “Você é maravilhosa e o seu corpo é a minha meta”, afirmou mais alguém.

