DO GLAMURAMA



Rivalidades nos bastidores de Hollywood não chegam a ser novidade, mas mesmo assim a mais recente chama atenção pelos nomes poderosos que envolve: Lady Gaga e Angelina Jolie.

O comentário por lá é que as duas mega-estrelas estão em pé de guerra pela chance de interpretar Cleópatra no remake do clássico da telona sobre a rainha egípcia estrelado em 1963 por Elizabeth Taylor, um projeto que a Sony pretende tirar logo, logo do papel e para o qual já reservou mais de US$ 150 milhões (R$ 554,8 milhões).



Ao que parece, os produtores do longa estão divididos entre o inegável talento de Jolie para atuar, lembrando que ela tem um Oscar no currículo (de Melhor Coadjuvante, por “Garota, Interrompida”), e a popularidade de Gaga, que ainda surfa na onda de “Nasce Uma Estrela” e inclusive deverá ser um dos principais atrativos da próxima edição da maior premiação do cinema, independente de estar concorrendo a uma estatueta ou não por sua participação no musical dirigido e co-estrelado por Bradley Cooper.



Há ainda uma terceira corrente, com bem menos força, que torce para que o papel caia nas mãos de uma atriz afrodescendente, já que muitos historiadores acreditam que Cleópatra era negra.

De qualquer forma, a escolhida deverá receber um cachê digno de manchetes, tal como Taylor nos anos 1960: a diva hollywoodiana morta em 2011 embolsou US$ 1 milhão (R$ 3,7 milhões, ou R$ 29,6 milhões em valores corrigidos pela inflação) para protagonizar o filme, e com isso inaugurou a era dos salários acima dos sete dígitos no universo da sétima arte americano. (Por Anderson Antunes).

Fonte: https://glamurama.uol.com.br/angelina-jolie-e-lady-gaga-duelam-pela-chance-de-estrelar-remake-de-cleopatra-aos-fatos/