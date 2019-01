DA QUEM



Larissa Manoela curtiu mais um dia de sol no calor do Rio de Janeiro nesta terça-feira (15). A atriz caprichou no carão para posar ajoelhada na areia da praia. "Cidade maravilhosa", festejou Larissa.



É claro que os fãs não pouparam nos elogios. "Coisa mais linda", disse um. "Bem praiana", definiu outro. "Dá vontade né? Vem mais um milhão", profetizou um terceiro. Com apenas 2 minutos de publicação, Larissa já tinha conseguido 30 mil curtidas.



Recentemente, Larissa festejou o aniversário de 1 ano de namoro com Leo Cidade e se declarou para o amado nas redes.

"1 ano e 1 mês que a gente segue assim...na mesma sintonia! Eu amo nosso jeito atrapalhado. Eu amo ter você do meu lado. Quero sempre mais sorrisos que você arranca dos meus lábios! Te amo", disse.

Reprodução/Instagram Larissa Manoela e Léo Cidade





Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/01/larissa-manoela-posa-de-biquini-nas-areias-cariocas.html