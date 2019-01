DO G1



O casamento do DJ Alok com a médica Romana Novais aos pés do Cristo Redentor inaugurou um novo horário de cerimônia no santuário. “A missa começou às 5h30, foi um pedido do Alok”, conta Padre Omar, reitor do espaço e celebrante do enlace, nesta terça-feira (15).



A união do artista com a jovem médica foi mantida em sigilo e reservada à família, mas o Globocop flagrou o fim da cerimônia durante o Bom Dia Rio. “É um casal iluminado, um jovem casal muito católico”, diz o padre.



Qualquer um pode se casar no Cristo. “A cerimônia tanto pode ser aos pés do monumento ou na Capela de Nossa Senhora da base”, explica Padre Omar. O santuário também celebra bodas e batizados.



O reitor não falou em valores. “Não é caro. A gente também pede uma doação ao santuário, o que o Alok fez”, disse. Em 2017, uma cerimônia simples custava cerca de R$ 2,5 mil.



