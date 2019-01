DA QUEM



Pathy Dejesus, 41 anos, está grávida pela primeira vez e contou a novidade nas redes sociais nesta terça-feira (15).

"Sabe aquele momento da vida que faltam palavras para expressar o que se passa dentro da gente? Pois é, estou aqui parada neste exato momento. Vocês vão entender o motivo. Eu sempre quis ser mãe. Sempre. Quem me conhece sabe que é um dos meus maiores sonhos e que foi ficando cada vez mais distante por vários motivos, internos e externos... Foram várias lutas e uma corrida feroz para dar certo na vida e poder oferecer o meu melhor ao fruto do meu maior desejo. Mas o tempo passa e não espera, quando percebi estava chegando aos 40, e digo percebi porque não senti e não sinto até hoje, a idade nunca foi um peso pra mim, mas 'fisiologicamente' seria tarde demais e perigoso ser mãe", afirma a modelo, atriz, DJ e apresentadora, que namora Alexandre Cioletti.



Ela conta que a gravidez traz vários sentimentos.

"Não dá pra explicar com palavras, é mais forte que a gente! Já havia pensado seriamente em possibilidades, depois de ouvir que seria mais difícil engravidar por vias naturais. Mas a vida, amores, é surpreendente e, muitas vezes, as coisas acontecem quando tem de acontecer. Eis que, na minha quarta década de vida, minha alma e meu corpo entraram em conexão e me deram o maior presente da minha vida no momento mais certo, em que me sinto mais preparada e segura. Minha primeira gravidez!!! E aconteceu tão naturalmente que a ficha ainda não caiu. Eu choro e rio ao mesmo tempo, a cabeça ainda não entende o que o coração já sabia e o que as pequenas mudanças no corpo já evidenciam. Estamos grávidos!!!! Gravidez saudável e feliz!!! É uma bênção Divina, eu não tenho dúvidas!!! Queria dividir isso com vocês que me acompanham e sempre me enviam boas vibrações. Por favor, continuem!!! Estou bem e transbordando de amor!", escreveu ela, contando que completou 16 semanas de gestação.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/01/pathy-dejesus-esta-gravida-pela-primeira-vez.html