DA VEJA SP



A novela O Sétimo Guardião, exibida na Globo, não anda provocando tanto falatório nas redes sociais quanto algumas declarações do autor do folhetim, o sempre imprevisível Aguinaldo Silva.

Na noite de segunda (14), um tuíte dele provocou polêmica. Por meio de sua conta no Twitter, Aguinaldo pediu a volta de José Mayer às novelas. “Não há crime se não há queixa à polícia nem denúncia na Justiça, por isso… Volta, José Mayer”, escreveu ele.



O ator participou pela última vez numa novela em A Lei do Amor, de 2016. Depois, teve a carreira congelada pela emissora por causa de uma denúncia de assédio feita pela figurinista Susllem Tonani. O caso rendeu uma onda de protestos entre atrizes da emissora, que se espalhou pelas redes sociais. “Mexeu com uma, mexeu com todas”, dizia o slogan.



O post de Aguinaldo sobre Mayer teve grande repercussão, com 7.000 curtidas e quase 600 comentários. “Diante de tudo o que está acontecendo na Globo, penso que cometeram uma grande injustiça com José Mayer”, comentou um seguidor. “Pior do que esse comentário é ver tanta mulher concordando (com Aguinaldo)”, lamentou uma internauta.

Não há crime se não há queixa à polícia nem denúncia na Justiça, por isso... VOLTA, JOSÉ MAYER! — aguinaldo silva (@aguinaldaosilva) 14 de janeiro de 2019





Fonte: https://vejasp.abril.com.br/blog/pop/aguinaldo-silva-polemica-jose-mayer/