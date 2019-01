DA VEJA SP



Saul Morton preparava o café da manhã quando decidiu usar uma caneca de água para fazer ovos poché no microondas. Ao retirar o segundo ovo do aparelho eletrônico e colocar uma colher para retirá-lo do recipiente, no entanto, o líquido explodiu — queimando o rosto do homem e também seu olho esquerdo com líquido borbulhante.



O homem achou que tinha ovo em seu rosto ao ver algo branco descascando de suas pálpebras, bochechas e nariz, mas ficou horrorizado ao notar que não era a clara cozida, mas sim pedaços de sua pele que estavam caindo aos montes de sua face. Saul correu para o hospital e foi encaminhado para a ala especializada em queimadura, onde recebeu tratamento: “Eu estava com uma dor agonizante. Lavei meu rosto com água gelada após o acidente. A princípio, achei que tinha ovo preso do meu rosto, mas então eu percebi que era a minha pele”, contou ao The Sun.



Após o acidente, que aconteceu no dia 8 de dezembro, o profissional revelou que já usou o mesmo método para cozinhar ovos mais de 30 vezes, sempre sem problemas: “Assisti um vídeo profissional de cozinha mostrando esse método na internet, mas não havia nenhum aviso de que isso poderia acontecer”.



O profissional recebeu analgésicos e teve o rosto coberto por um gel calmante. Ele, então, ficou enrolando em curativos por 24 horas:

“Eu parecia uma múmia. Eles colocaram curativos na minha cabeça e então cortaram pequenos orifícios para os olhos e boca, para que eu conseguisse respirar”, explicou. “Quando eu retornei ao trabalho, meus colegas tinham comprado para mim um jogo chamado Bofetada de Ovo. Eu tenho uma enorme marca vermelha no meu nariz, mas é isso. Eu tive sorte, poderia ter sido muito pior”.

Fonte: https://vejasp.abril.com.br/blog/pop/acidente-microondas/