Paolla Oliveira e Rogério Gomes, mais conhecido como Papinha, não estão mais juntos. A informação foi confirmada para a QUEM nesta terça (15) por Mariana Nogueira, empresária de Paolla. "Não estão mais juntos, seguem amigos e com muito respeito", disse ela. A atriz, de 36 anos, e o diretor artístico de O Sétimo Guardião, de 56 anos, estavam juntos há quase quatro anos.



Os dois já não estavam mais juntos no Réveillon, quando Paolla passou a virada do ano com as amigas Claudia Raia e Mariana Ximenes na Bahia.



Antes de se relacionar com Papinha, Paolla foi casada com o ator e apresentador Joaquim Lopes. Já o diretor já se relacionou com várias famosas, como as atrizes Deborah Secco e Andreia Horta e a produtora Roberta Richard, ex de Eduardo Moscovis.



