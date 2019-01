DO EXTRA



Um homem que quase morreu ao ser esfaqueado 13 vezes pela namorada a pediu em casamento em um tribunal de Nizhnekamsk (Rússia), onde ela está sendo julgada pelo crime.



A ré, que não teve o nome revelado, pode ser condenada a até seis anos de prisão por causa do ataque. Porém a vítima, identificada como Shakur, pediu que o juiz não condene a amada à prisão.

Shakur ficou hospitalizado por três semanas, com ferimentos em várias partes do corpo.



A namorada disse que o ataque foi motivado pelo fato de estar alcoolizada durante uma briga. Ela garantiu não ter tido intenção de matar Shakur, de acordo com reportagem do "Mirror".



O motivo da briga do casal não foi revelado.

Reprodução O casal em tribunal da Rússia

Fonte: https://extra.globo.com/noticias/page-not-found/homem-esfaqueado-13-vezes-pela-namorada-pede-em-casamento-em-tribunal-23375639.html