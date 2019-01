DA QUEM



Thais Carla está curtindo muito seus dias na Bahia. De biquíni, a dançarina compartilhou cliques em que aparece se divertindo com as amigas em um dia de praia. Ela aproveitou para fazer um desabafo justamente sobre a relação entre ser gorda e suas amizades.



"Vocês acreditam que eu nunca tive amigas gordas na minha infância/adolescência?! Sim, eu sempre fui a única gorda em tudo: aula de dança, escola, na família... Sempre fui a “diferentona”. Mas, apesar de ter a consciência de que a diversidade é importante, vocês não sabem o quanto isso mexeu com o meu psicológico. Muitas vezes a gente acaba achando que tem algo de errado conosco e que por isso precisamos nos enquadrar. Porém, na verdade, esse pensamento era fruto da invisibilidade que a mídia e a sociedade fazem com pessoas como eu (GORDAS).



E muitas vezes a gente vai reproduzindo isso sem perceber. Sabem como mensurar isso? Fechem os olhos e imaginem 3 amigas felizes de biquíni na praia tomando um sorvete... Vocês pensaram em 3 mulheres gordas? APOSTO QUE NÃO! Logo que fiz essa foto com minhas amigas @itsnaiana e @gordaroupa, na Bahia, pensei nisso tudo. Antes não tinha uma amiga que pudesse ao menos pedir uma roupa emprestada e hoje tenho. Me contem: vocês tinham amigas gordas na adolescência?! E agora, vocês têm?!", escreveu na legenda.



Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/01/de-biquini-thais-carla-se-diverte-com-amigas-na-bahia.html