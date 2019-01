DA QUEM



Anitta foi fotografada no maior chamego com Ronan Souza, seu novo affair. O clique vazou na web, na noite de terça-feira (15). No clique, a cantora aparece com a mão no peito do rapaz, que está sem camiseta.



No clique, que ainda conta com um emoji de coração, ainda aparece um cachorrinho, mostrando o momento íntimo do casal. Ronan, que é carioca, estaria com Anitta há cerca de 2 meses.



Anitta está solteira desde setembro, depois que chegou ao fim seu casamento com o empresário Thiago Magalhães, com quem se casou em novembro de 2017. Segundo o comunicado da assessoria de Anitta, o casal decidiu se divorciar em comum acordo.



"Anitta e Thiago Magalhães não estão mais juntos. A decisão foi tomada de comum acordo. A amizade, a admiração e o carinho permanecem", afirmou o assessor de imprensa Paulo Pimenta Mattoni.



Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/01/anitta-e-clicada-deitada-e-coladinha-ao-novo-affair-ronan-souza.html