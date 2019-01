DA REVISTA MONET



O ex-craque do time de beisebol New York Yankees John Wetteland foi preso nos Estados Unidos sob a acusação de abuso sexual de menores e corre o risco de ser condenado à prisão perpétua.

De acordo com o site TMZ, o ex-atleta foi detido na cidade de Denton County, no estado do Texas. A prisão foi feita a partir da acusação de um membro da família de Wetteland de que teria sido abusado sexualmente por ele em três oportunidades, entre os anos de 2004 e 2006, quando ainda era menor de idade.



Hoje aos 52 anos, o ex-jogador responderá ao processo movido contra ele em liberdade após pagar uma fiança no valor de US$ 25 mil.



Wetteland entrou para a história do beisebol como o melhor jogador da partida final da World Series de 1996, entre o New York Yankees e o Atlanta Braves, quando o time para o qual ele jogava foi campeão.

Ele também foi selecionado três vezes entre os melhores jogadores do ano ao longo de seus 12 anos como atleta profissional. Ao longo dos últimos anos, Wetteland vinha trabalhando como técnico.



