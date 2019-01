DO EXTRA



A primeira edição do Miss Bumbum internacional, que acontece em julho no México, vai coincidir com o lançamento do documentário sobre os bastidores do concurso no Brasil. Mas a mais famosa participante foi excluída do filme.

A decisão foi tomada pelo criador da competição.

“Acho que a imagem atual dela não lembra em nada o concurso, e a melhor decisão foi tirá-la”, diz Cacau Oliver. Outras beldades, porém, estarão presentes, como Laura Keller, Babi Muniz, Ana Paula Minerato.



Andressa Urach, que participou do "Miss BumBum" em 2012, abandonou a carreira de modelo e hoje se dedica à religião evangélica, depois de ter lançado, em 2015, sua autobiografia intitulada “Morri para viver”.

Andressa Urach participa de culto na igreja

