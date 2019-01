DO METRÓPOLES



Na estreia da 19° edição do Big Brother Brasil, nessa terça-feira (15/1), alguns participantes em especial chamaram a atenção do público. Entre eles está Danrley Ferreira, de 19 anos. O jovem, vendedor de picolés e estudante de biologia na UFRJ, tem uma namorada fora do programa, e surpreendeu a todos quando disse ser virgem.



O morador da Rocinha abriu seu coração durante uma conversa com a sister Isabella. “Sério?!”, perguntou ela. “Eu resolvi esperar”, respondeu o jovem.



Além disso, ao ser questionado sobre sua empolgação para curtir as festas da casa, Danrley respondeu: “Que empolgado o quê?! As meninas são bonitas, mas eu olho para elas e falo ‘poxa queria minha namorada aqui”.

