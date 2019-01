DA QUEM



Nico Puig, que fez sucesso como um dos galãs dos anos 90, usou as redes sociais nesta quarta-feira (16), para fazer uma homenagem de aniversário para o marido, o produtor Jeff Lattari. O ator publicou uma foto do amado, com quem está junto há 20 anos.



"Parabéns pelo seu dia, sempre com alegria, saúde e tudo de melhor no mundo, porque você é a pessoa mais linda, de coração enorme. Meu melhor amigo, parceiro, o que sempre me ajudou a levantar. O que me faz ter bons sonhos. Exemplo de caráter nobre. Te amo muito", escreveu Puig no Instagram.



O último trabalho do ator de 46 anos na TV foi em 2014, quando participou do Aprendiz Celebridades. Na Globo, ele estreou na minissérie Sex Appel em 1993.

Reprodução/Instagram Publicação de Nico Puig





