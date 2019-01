DA QUEM



Luisa Mell se manifestou sobre a fala de Tiago Leifert para Hana, a participante do BBB19, na estreia no programa, na noite desta terça-feira (15).

A jovem, que é vegana e, por isso, não consome nada de origem animal, passou por uma saia justa ao dizer que comeu pão de forma e ouvir do apresentador que o produto levava ovos, algo que ela não deveria comer por conta de sua opção alimentar.

Nesta quarta-feira (16), Luisa, que também é vegana, defendeu a participante e explicou que nem sempre todos sabem o que tem ou não leite ou ovos na receita.

"A polêmica do dia! Grande parte dos pães não contém nem ovos, nem leite, mas muitos tem! Por isso todo vegano vira um grande leitor de rótulos! Quanto ao programa, os produtos na casa não tinham embalagem, ela não tinha como saber", defendeu a ativista.



Luisa disse que Leifert fez piada com o estilo de vida de Hana. "Agora quem me pareceu estar pouco informado sobre a importância do veganismo foi o apresentador Tiago Leifert. Querido, veganismo não é apenas sobre ter peninha das galinhas. Não é uma luta menor. Muito pelo contrário. O veganismo parte da consciência de que o consumo de produtos e alimentos de origem animal é cruel e desnecessário, prejudicando não só a saúde, mas também o meio ambiente, os animais e a própria sociedade", argumentou ela.



Luisa continuou a falar sobre o veganismo a seus seguidores. "Os principais motivos para uma pessoa se tornar vegana estão relacionados a princípios éticos e sociais e à preservação da saúde e do meio ambiente. A indústria de produtos de origem animal provoca enormes impactos ao meio ambiente. Além da derrubada de grandes áreas de mata para a geração de pasto, ela é também responsável pelo derramamento de resíduos no mar, nos rios e nos lençóis freáticos. Dessa forma, essa produção polui e contamina as águas, levando a população a sofrer com diversos tipos de doenças decorrentes disso. A criação de gado e de outros ruminantes também produz um efeito devastador na atmosfera, devido à emissão de gases", disse.



"Combinado ao dióxido de carbono, o metano gerado pelos animais contribui consideravelmente para o agravamento do efeito estufa. Podemos falar também sobre a fome mundial... 51% dos grãos plantados no mundo são destinados a engordar animais para o abate. Grãos que poderiam alimentar milhões e milhões de pessoas se todos fossem veganos! Podemos falar também sobre a água, que em pouco tempo valerá mais que petróleo! Segundo a organização Water Footprint, a produção de um quilo de carne bovina exige 15 mil litros de água. Estudos sérios apontam o veganismo como uma das soluções para a escassez que se aproxima... Não que a compaixão com as galinhas não seja importante, mas já que isto não te comove, quem sabe estes outros argumentos o façam levar informações relevantes para o grande público do BBB!", finalizou.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/01/luisa-mell-critica-fala-de-tiago-leifert-sobre-veganismo-no-bbb-19.html