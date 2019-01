DA QUEM



UAU! Mariana Rios fez uma foto incrível na praia e publicou nesta quarta-feira (16) em seu perfil no Instagram. De biquíni com detalhes nos seios, a apresentadora ganhou centenas de elogios dos internautas que a seguem na rede social.



"Que menininha linda", escreveu um. "É você, Bruna Marquezine?", brincou outro. "Maravilhosa", disse um terceiro. "Você está bonita, mas esse biquíni esta muito esquisito", escreveu uma fã sincera. "Dua Rios ou Mariana Lipa? Só sei que você tá a cara da Dua Lipa", comparou outro. "Que susto", brincou um sobre a transparência do biquíni.



Aos 32 anos, ela está noiva do estudante Lucas Kalil Aluani, e o compromisso foi firmado em uma viagem ao Chile, em novembro. "Para sempre sua", disse Mariana ao mostrar uma foto ao lado do amado, já de anel de noivado no dedo.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/01/mariana-rios-posa-sensual-em-praia.html