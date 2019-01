DA REVISTA MONET



A atriz Kirsten Dunst recusou uma oferta de salário de US$ 10 milhões para estrelar a continuação da comédia ‘Teenagers: As Apimentadas’ (2000).

De acordo com o site Radar Online, a celebridade de 36 anos negou a oferta por causa de uma dieta agressiva que ela teria de seguir para entrar em forma menos de um ano após o nascimento do primeiro filho dela. Ela deu à luz ao bebê Ennis, fruto de seu noivado com o ator Jesse Plemons, em maio do ano passado.



“A Kirsten está recusando todas as mega-ofertas porque todas exigem uma mudança drástica na forma física atual dela”, explicou uma fonte próxima à atriz. “Ela ainda não perdeu o peso que ganhou e não tem pressa nenhuma para que isso ocorra, ela está curtindo a vida de mamãe em tempo integral”, relatou o contato.



Ainda assim, a mesma fonte garante que apesar da recusa aos 10 milhões de dólares, Dunst não descartaria em retomar a carreira e investir um período intenso dentro de uma academia para retomar a forma caso cheguem a ela propostas ainda mais exorbitantes.

Para 2019, a única obra estrelada por Dunst com previsão de estreia é a série de humor ‘On Becoming a God in Central Florida’, ainda sem título em português e com data de lançamento ainda não revelada.

Reprodução A atriz Kirsten Dunst em cena da comédia Teenagers: As Apimentadas (2000)





