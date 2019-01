DO GSHOW



Deborah Secco voltou a supreender com uma nova mudança no visual. Após quatro horas no salão, a atriz surgiu loira platinada e com os fios ainda mais curtinhos. O responsável pela transformação foi o hair stylist das famosas, Anderson Couto.



“Eu sempre quis fazer, mas faltava um pouco de coragem, já que esse é o tipo de cabelo que precisa ter coragem para fazer. É um corte radical e uma cor radical”, conta Deborah.



O novo cabelo foi aprovado pela atriz e também pelo marido, Hugo Moura, e pela filha, Maria Flor.



"Estou muito feliz. Achei que esse era o momento certo. Gosto de mudar, de me reinventar após cada trabalho. Lá em casa, Hugo e Maria adoraram também!", ressalta a atriz.



Em bate-papo com o Gshow, Anderson Couto deu detalhes do visual, que requer cuidados especiais!



"Descolori o cabelo, tonalizei e cortei bem curtinho na nuca. Era um corte que ela sempre quis fazer, com a nuca bem raspadinha, e ter o cabelo descolorido. Com o cabelo mais curto, ela aproveitou a oportunidade, até porque não sabe até quando vai ficar com esse visual. Ela ficou bem feliz!", conta Anderson.



"É um cabelo mais sensível por conta da descoloração. Mar, tudo bem. Piscina, nem pensar. Só lavar com shampoo e condicionador para cabelo colorido", explica o profissional.



Para quem deseja se inspirar na cor, o hair stylist dá algumas dicas:



"Escolha um profissional bacana, porque é um trabalho agressivo. Se não for bem feito, com todo cuidado do mundo, danifica mesmo. Eu tomei cuidado com o couro cabeludo da Deborah, usei um protetor. Se for fazer um look como esse, vale ficar uma semana sem lavar os fios, porque vai sentir bem menos dor no couro cabeludo."

