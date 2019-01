DO PORTAL OVERTUBE



Aparentemente, Anitta não gostou do vazamento de uma foto de sua intimidade. Na imagem, que circulou desde a noite desta terça-feira (15), ela aparece agarradinha com Ronan, seu novo affair.



Na tarde desta quarta-feira (16), ela publicou algo em seus stories que parecia uma indireta a quem vazou o clique. “Hoje é dia de rever quem você tem nos seus melhores amigos nos Stories”, disparou a cantora.



Na foto em questão, Anitta aparece com a mão no peito do rapaz, que não está usando camiseta. Um cachorrinho e um emoji de coração também aparecem na imagem.



Os sites especializados comentam que a artista do hit Veneno está com o carioca há cerca de dois meses. Ela está solteira desde setembro, quando anunciou o fim do seu casamento com Thiago Magalhães. A união não chegou a durar um ano.



De acordo com Paulo Pimenta, assessor de Anitta, a decisão do fim do casamento teria sido de comum acordo. “Anitta e Thiago Magalhães não estão mais juntos. A decisão foi tomada de comum acordo. A amizade, a admiração e o carinho permanecem”.



Fonte: https://portalovertube.com/2019/01/16/anitta-se-irrita-com-vazamento-de-foto-intima-e-manda-indireta-dia-de-rever-quem-sao-os-amigos/