A modelo e apresentadora de TV inglesa Katie Price colocou em leilão na internet a pick-up temática da Barbie pertencente a ela. Falida, com uma dívida de £ 250 mil (1,1 milhão de reais) e com quatro filhos, ela ainda perdeu a carteira de motorista no final de 2018 após ser presa em flagrante dirigindo sob efeito de álcool.

Para pagar o que deve e conseguir colocar a vida novamente nos eixos, ela colocou o carro à venda no site Ebay. Até o momento, ele já recebeu mais de 204 ofertas, sendo a mais alta delas no valor de £ 66 mil (316 mil reais).



“Agora eu que não posso mais dirigir, vou me livrar dos carros, esse aqui está na Ebay”, escreveu a apresentadora na legenda de uma foto do veículo compartilhada por ela no Instagram. “Quando eu tiver a carteira de volta, novo carro e recomeço”, afirmou.



Depois ela compartilhou mais uma foto do veículo e escreveu: “Não esqueçam que eu estou vendendo o meu carro, já que não posso mais dirigir. Eu também prometo autografar o carro e tirar uma foto com você. Muito triste, amo o meu carro”. Ela ainda incluiu alguns emojis de coraçõezinhos.



Comprado por Price em 2001, o veículo foi customizado pela própria celebridade, com direito a inclusão de desenhos de coração e da assinatura da boneca Barbie. O preço inicial pedido pela apresentadora era de £ 8,5 mil, mas os lances já ultrapassaram muito do montante mínimo.



Estrela de um reality show chamado ‘Katie Price: My Crazy Life’, a jornalista celebrou as melhoras de suas finanças em um episódio recente do programa. “Eu não estarei mais falida em um ano, não tenho mais nada do que me envergonhar e sei que muitas pessoas estão passando pelo mesmo que eu”, disse em um episódio exibido no final de 2018.

