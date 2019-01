DA QUEM



Gracyanne Barbosa roubou a cena, mais uma vez, no ensaio da União da Ilha, na noite desta quarta-feira (16). Com um look azul, todo decotado, a musa fitness chamou atenção ao sambar exibindo seu corpo extremamente musculoso ao lado de integrantes na quadra da escola, na Zona Norte do Rio de Janeiro.



Dani Sperle também marcou presença na festa popular e arriscou alguns passos ao lado da rainha de bateria da agremiação. As duas posaram juntas no evento para os fotógrafos presentes, mostrando que não existe rivalidade entre elas no Carnaval.



Apaixonada pela escola carioca, Gracyanne homenageou a comunidade ao tomar sol com um biquíni de fita isolante. Na piscina, ela mostrou seu bronzeado antes de ir para o ensaio de rua da agremiação. "Biquíni de fita azul e vermelho pra combinar com as cores da minha escola amada @uniaodailha e lembrar a galera que daqui a pouco, a partir das 21h, eu espero todos vocês para curtir nosso primeiro ensaio de rua do ano. Vai ser incrível!". prometeu.



"Quero ver a família insulana, os #melhoresfasdomundo e o #teamgracyanne lá cantando, sambando e se divertindo muitoooo conosco! Quem vai? Vem todo mundo!!!", escreveu.

Anderson Borde/ Agnews Gracyanne Barbosa no ensaio da União da Ilha

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/01/gracyanne-barbosa-chama-atencao-com-corpo-musculoso-em-ensaio-da-ilha-no-rio.html