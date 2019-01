DO METRÓPOLES



Muitos ficaram surpresos com a revelação de Danrley na estreia do Big Brother Brasil (15/1), sobre ele ser virgem. No entanto, sua namorada, Larissa Celestino, explicou em conversa com a Rede BBB, da Globo, que não é bem assim.



A namorada do brother esclareceu, nessa quarta-feira (16), que o jovem estava sendo irônico ao falar com os outros participantes do reality. “Dava para ver que era uma ironia, mas as pessoas não entenderam. Temos uma vida sexual bastante ativa”, garantiu ela, que está com Danrley há três meses.



O assunto da virgindade de Danrley agitou a internet após ele dizer que nunca tinha se relacionado sexualmente. “Eu estou esperando o casamento. Resolvi esperar”, o rapaz disse.



Além disso, o brother comoveu os fãs do reality ao falar que sua namorada é mais bonita que todas as mulheres da casa, e seus olhos brilharam falando da amada. “Que empolgada o que? As meninas são bonitas, olho pra elas e falo: ‘Poxa, só queria minha namorada aqui’. Ela é mais bonita que todas as meninas que estão aqui”.



