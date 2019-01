DO G1



Não está fácil falar com Whadi Gama. O G1 conseguiu conversar por telefone na tarde desta quarta-feira (16), logo antes de ele embarcar de SP para o Rio, rumo a uma reunião na gravadora Sony. Em poucos minutos de conversa, ele recebeu outras duas ligações enquanto fazia o check-in.



Veja como a vida do garoto de 17 anos virou de cabeça para baixo:



Em dezembro, o jogador Egídio, do Cruzeiro, postou um vídeo na praia em que dizia para a esposa: “Que delícia de mar. Piscininha, amor! Ótimo pra gente namorar”.

O vídeo virou piada entre os colegas, ganhou uma paródia de Fred, e começou a se espalhar nas redes.

Whadi viu o meme e fez uma música com as frases de Egídio.

“Piscininha, amor” foi compartilhada por outros famosos como Neymar e foi citada por gente como Anitta e Fábio Porchat.

Agora, ele está prestes a fechar contrato com a Sony. Whadi regravou a música em um estúdio em São Paulo e pretende lançar a nova versão pela gravadora.

Ele diz analisar convites de shows pelo Brasil no carnaval, gravação de clipe e para parcerias com Dennis DJ, Nego do Borel e outros.

A mudança é radical: ele figurou em programas de auditório quando criança, mas atualmente fazia só apresentações em bares, churrascarias e aniversários.



“Quando vi os jogadores postando minha música achei inacreditável”, ele diz. “Estou recebendo tanta mensagem que não consigo dar conta. Meu pai já me ajudava, agora coloquei minha prima para administrar e preciso de mais gente”, conta.





De Canudos ao ‘Se vira nos 30’



Whadi nasceu em Canudos (BA), cidade ao lado das ruínas da antiga comunidade de Antônio Conselheiro destruídas pelo exército há 120 anos. Desde pequeno, o menino gostava de cantar, e ficou famoso nas festinhas da cidade.



A família se arriscou e conseguiu levá-lo a programas de auditório no Rio e SP. Aos seis anos, ele participou do quadro “Se vira nos 30”, do Domingão do Faustão, e cantou ao lado de Ivete Sangalo no programa “Estação Globo”.



Tentando emplacar a carreira artística do filho único, os pais, Abidon e Edilene, se mudaram com ele para São Paulo. Atualmente, moram em Pirituba, na Zona Oeste da capital. O pai se divide hoje entre marcar shows para o garoto e o trabalho em uma loja de material de construção.





Bares, aniversários e ‘stories’



Só que, apesar dos programas de TV no início, e da dedicação total após terminar o ensino médio, a carreira ainda se resumia a cantar e tocar teclado em bares, churrascarias e festas de aniversário e casamento.



“Eu tocava pop-rock e MPB. Quando era uma festa, fazia nesse ritmo mais ‘balançado’ de ‘Piscininha’”, ele conta. O tal ritmo lembra o “batidão romântico” atualmente em voga entre astros do Nordeste como Aldair Playboy e Deivinho Novaes.



Mas Whadi é fã mesmo de Jota Quest (“eles falaram bem de mim quando eu fui no Domingão”, lembra), e “pianistas que cantam”, como Lionel Richie, Stevie Wonder, Elton John, ele cita.



“Gosto daquela música ‘Valerie’, da Amy Winehouse [versão dela para música dos Zutons]. E Tiago Iorc também”, acrescenta. O canal de Whadi no YouTube tem covers de alguns desses artistas ao teclado.



Outro ídolo dele é Fred, que apareceu no seu Instagram brincando com o tal vídeo da piscininha.



“Eu estava vendo as ‘stories’ dele e fiquei sabendo disso. Fui direto pegar a frase do Egídio e fazer a música. Escrevi tudo sozinho, só mandei para um amigo finalizar a gravação da parte instrumental”, diz.



Gravadora, shows, talvez novo time...



Apesar do sucesso nas redes, a única coisa que Whadi fez até agora foi divulgar o vídeo em que ele canta a música no YouTube. A faixa não está em nenhuma outra plataforma de streaming.



Agora, ele corre para transformar o sucesso espontâneo em produto de verdade. A faixa foi regravada em um estúdio em São Paulo e, se tudo der certo na viagem ao Rio, será distribuída pela Sony.



Ele diz ter recebido propostas de gravar a música em parceria com artistas como Thiago Brava, Nego do Borel e Dennis DJ. Mas vai lançar sozinho, pelo menos a primeira versão. Um clipe com participação dos jogadores do Cruzeiro também é discutido.



Whadi é torcedor do São Paulo, mas brinca que já está “ficando cruzeirense” em meio ao contato com os jogadores que renderam o sucesso.





O nome dele é Whadi



O ritmo é alucinado: o jovem corre para definir o contrato de uma música que, mesmo ainda sem lançamento comercial, já rende convites para shows em várias cidades (que ele ainda não conseguiu analisar) e expectativa de sucesso durante as festas.



O que se especula nas redes é se “Piscininha, amor” terá força de bater “Jenifer”, até agora maior sucesso do verão de 2019. “O meme está forte, mas é difícil saber ainda se vai competir com outras músicas”, diz Whadi, ponderado.



Ele faz 18 anos no dia 28 de novembro, mas agora já tem que pensar no futuro como adulto. Será que haverá mais fôlego após a “Piscininha, amor”? “Sempre tive outras composições. Algumas nessa batida de ‘Piscininha’ e outras de um jeito mais pop rock” diz.

