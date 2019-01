DA QUEM



Di Ferrero vive uma ótima fase! O cantor, que lançou sua carreira solo recentemente após passar 16 anos com NX Zero, conversou com QUEM sobre a sua relação com a mulher, a top Isabeli Fontana, e os enteados, Zion, 15 de anos (da relação com Álvaro Jacomossi), e Lucas, 12 (do casamento com Henri Castelli). Segundo o músico, ele se dá muito bem com os meninos e fala abertamente sobre tudo com eles.



"Nós somos uma família moderna. Eu curto muito, mas estava muito assustado no começo. Agora, os moleques são minha família também. Eu sou o que eles quiserem. Às vezes, eu sou pai, outras sou irmão ou amigo. Não temos uma regra em relação a isso. Eles me chamam pelo meu nome e eu fico tranquilo. Às vezes, eles se abrem, se declaram para mim. Então, eu sou o que eles quiserem. Estou aqui para somar. Não vim ocupar lugar de ninguém. Acho que quando você não é o pai ou a mãe, fica mais fácil deles se abrirem. A gente troca muita ideia. Ainda mais que eu sou bem molecão, eu saio com eles, os dois vão aos shows comigo. Tenho o maior prazer de sair com eles", afirma Di.



Ao ser questionado se a convivência com os adolescentes despertou o desejo dele ser pai, o cantor acredita que ainda não é o momento.

"Eu não descarto a possibilidade, mas não pretendo no momento. Claro que seria irado vir uma menina parecida com a Isabeli. Seria maravilhosa! Mas estou muito dedicado à minha carreira solo agora. Vou lançar meu álbum no primeiro semestre. Estou compondo músicas novas. Tem várias outras novidades que eu vou lançar nessa nova etapa da minha carreira, que exigem muita dedicação", conta.



Mais à vontade nas redes sociais e entrevistas, o artista credita sua liberdade maior ao momento atual de sua carreira.

"Estou em outra fase. Antes, quando eu falava, eu tinha que pensar que eu falava por outras quatro outras pessoas da banda. Agora, eu falo mais por mim mesmo. Eu não tenho nenhum tabu sobre sexo, sexualidade. Eu gosto de me posicionar. Às vezes, um comentário que eu faço toma uma proporção mil vezes maior, mas é bom também para gerar debate sobre o assunto e ajudar a quebrar um tabu mesmo. Tem muita gente que sofre com isso, que fica guardando a sexualidade por vergonha ou medo e não coloca para fora o que está sentindo. Como já aconteceu algumas vezes, até fãs vêm trocar ideia sobre isso numa boa e eu falo. A gente conversa com naturalidade", afirma.



Recomeço



"Eu gosto muito desse lance pop que estou fazendo, igual a Sentença. Estou explorando outros lados meus, que eu posso fazer bastante parcerias, mas sem perder minha essência. Eu gosto muito de compor. Estou falando sobre a minha vida, essa fase nova. Está indo superbem nas rádios, programas de TV. Estou muito feliz com o resultado. O Brasil é muito grande e é muito louco, porque algumas pessoas já sabem que estou fazendo a minha música. Outras acham que ainda é o NX Zero. Mas o retorno tem sido positivo. Tem sido uma delícia fazer esses shows. Estou fazendo o que eu amo e me jogando para fazer o melhor de mim."



Música para Isabeli Fontana



“Foi bem singela essa música. Quando conheci a Isabeli, ela ia lá em casa e ficamos nessa coisa de deixar a chave com ela. E, para mim, deixar dar a chave de casa para a pessoa é como dar uma aliança. E ela sai muito e viaja. Quando eu chegava e ela estava lá, eu ficava muito feliz, foi aí que nasceu No Mesmo Lugar...”



Paixão “à segunda vista”



“Eu não estava nem aí para ela, não nesse sentido dela não me chamar atenção. Ela é a mulher mais linda do mundo. Só que eu estava meio estranho, meio deprê, numa pausa. Eu não queria ninguém e apareceu essa mulher para alegrar a minha vida. Ela me convidou para jantar e eu não estava muito aí. Eu estava em fase meio bad e quando ela encostou em mim deu aquele choque... Nós temos gostos em comum. Ela gosta das mesmas bandas que eu gosto, de rock, pop e reggae.”



Amizade com Anitta



“Eu e Anitta somos amigos. Nós temos uma amizade muito legal. Já cantamos juntos no palco, mas essa parceria ainda não saiu. Sentença eu fiz para ela. Na verdade, eu atrasei um mês para entregar a música para ela e o disco já tinha sido finalizado. Aí, eu adaptei a musica toda e lancei na minha carreira solo.”



Gratidão ao NX Zero



“Eu fico muito feliz de ter histórias. O NX marcou muito a minha vida. Está todo mundo em uma vibe muito boa. Acho que quando os cinco se reunirem novamente e ver que fazemos sentido voltar com a banda, nós faremos uma tour. Mas estamos de boa e, enquanto isso, eu vou fazendo meu som.”

