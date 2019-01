DA REVISTA MONET



Michelle Pfeiffer chegou ao Instagram com tudo. A atriz fez sua primeira publicação na rede social nesta quarta-feira (16), e em vez de escolher uma selfie, preferiu recordar uma das sua cenas em 'Batman: O Retorno' (1992).

No vídeo, ela aparece como Mulher-Gato, e surpreende o Batman (Michael Keaton) e o Pinguim (Danny DeVito) com uma entrada performática. "Miau, Instagram", escreveu na legenda.



Após fazer Janet van Dyne em 'Homem-Formiga e a Vespa' (2018), a estrela volta a encarnar a personagem em 'Vingadores: Ultimato', que estreia em 2019. Já em 2020, vai às telonas com 'Malévola 2' como a rainha Ingrith. Em uma entrevista ao site Star 2, ela disse que se tornou mais seletiva quanto aos seus papéis: "Quanto mais velha você fica, mais você valoriza o seu tempo".



A atriz já ganhou mais de 14 mil curtidas no seu primeiro post no Instagram.

Getty Images A atriz Michelle Pfeiffer na festa de lançamento do filme Assassinato no Expresso do Oriente (2017)





