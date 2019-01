DO METRÓPOLES



O ator Caio Junqueira, que atuou em Tropa de Elite e Central do Brasil, foi vítima de um grave acidente de carro na tarde dessa quarta-feira (16/1), no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro.



Em nota, a Secretária de Saúde do Rio de Janeiro divulgou, na manhã desta quinta-feira (17), que o artista está recebendo os cuidados necessários no Hospital Miguel Couto, no Leblon, mas segue em estado grave.



Testemunhas relataram ao site TV Foco que o carro do ator teria subido o meio-fio, batido em uma árvore e capotado. Imediatamente, as ruas foram fechadas, sendo liberadas apenas por volta das 14h50. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 13h20.



Caio Junqueira atuou em dezenas de filmes nacionais – entre eles, Tropa de Elite, Central do Brasil e O Que É Isso, Companheiro?. O último trabalho do global foi na série O Mecanismo, da Netflix.

Fonte: https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/celebridades/apos-sofrer-acidente-caio-junqueira-permanece-em-estado-grave