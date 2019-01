DA QUEM



Anitta usou o Instagram na noite desta quarta-feira (16) para fazer um protesto contra o chamado desafio dos 10 anos, que viralizou pelas redes sociais nos últimos dias. Ao invés de postar foto sua, de 2009 e 2019, a funkeira publicou cliques do meio ambiente e falou sobre as mudanças provocadas pelo homem por causa da alteração do clima.



"Apesar das minhas 700 plásticas que me fazem desacreditar nas fotos antigas, juro que esse é o desafio dos 10 anos que mais me chocam. Todo mundo se esforçando pra melhorar de vida e de aparência a cada dia. E nossa casa (a única que temos) só se degradando. Quanta destruição aconteceu em apenas 10 anos. Faz parecer que a Terra nem é tão grande assim. Vamos cuidar pra que em 10 anos este desafio nos impressione de maneira positiva. Cada um fazendo sua parte. Nosso planeta é nossa casa, a casa que todos nós compartilhamos independente de espécie, raça, dinheiro, nacionalidade, crenças etc etc. Somos obrigados a conviver nesta casa, querendo ou não. Vamos cada um fazer sua parte entendendo que não há lucro em ser egoísta num mundo inteiramente compartilhado. #10yearschallenge", escreveu ela.



Recentemente, Anitta disse que após ver um documentário, Cowspiracy, sobre os impactos da pecuária e da pesca na natureza, vai tentar mudar alguns hábitos em 2019, dando a entender que tentará manejar melhor o consumo de produtos de origem animal.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/01/anitta-faz-desabafo-contra-desafio-dos-10-anos-na-web.html