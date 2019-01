DO HUGO GLOSS



Mais uma treta para a conta de ‘Bird Box’. Desta vez, a Netflix foi criticada por usar imagens de um acidente ferroviário real durante cenas apocalípticas do filme.

De acordo com a BBC, a plataforma de streaming disse que não removerá o breve clipe usado no início do longa, quando os personagens principais assistem ao noticiário e veem desastres acontecendo ao redor do mundo.



As imagens pertencem a uma tragédia que ocorreu na cidade de Lac-Mégantic, no Canadá, em 2013.

Na época, um trem carregando petróleo descarrilhou e matou mais de 40 pessoas. A prefeita de Lac-Mégantic, Julie Morin, condenou a Netflix por usar as imagens, dizendo à imprensa local: “Podem ter certeza que nós vamos tratar deste assunto. Os cidadãos estão do nosso lado”.



De um ponto de vista puramente estético, dá para entender por que a produção resolveu aproveitar as imagens.

A explosão na cidade foi gigantesca, causando um cenário assustador. No filme, elas aparecem lá pelos quatro minutos.

Reprodução/Netflix Imagens do acidente ferroviário de Lac-Mégantic usadas em ‘Bird Box’



No entanto, o suspense estrelado por Sandra Bullock não é a única produção da Netflix a conter imagens do acidente ferroviário.

No início da semana, foi descoberto que filmagens similares foram usadas pelo drama de ficção científica ‘Travelers’ para ilustrar um ataque nuclear em Londres. A produtora do show, Peacock Alley Entertainment, disse em comunicado que adquiriu as filmagens de um banco de imagens chamado Pond 5, e “não estavam cientes da fonte específica das filmagens”. Eles se desculparam, dizendo que não tinham a intenção de ofender a cidade ou se aproveitar da tragédia, e garantiram que substituiriam a cena.



Esta não é a primeira vez que o longa ‘Bird Box’ causa controvérsia. Anteriormente, o filme chamou atenção na mídia pelo “Bird Box Challenge”.

No desafio, os fãs eram filmados fazendo tarefas cotidianas de olhos vendados e postavam nas redes sociais. Porém, algumas pessoas se machucaram e a Netflix precisou pedir em suas redes sociais para todos pararem com as brincadeiras.



Não adianta: o filme causa por qualquer assunto, né? Para quem ainda não assistiu (existe alguém? Kkk), ‘Bird Box’ mostra a Terra sendo invadida por criaturas misteriosas, que fazem qualquer pessoa se matar ao vê-las. Para sobreviver e proteger seus filhos, a personagem Malorie (Bullock) precisa andar vendada pela terra em busca de abrigo e segurança. O longa, que estreiou dia 21 de dezembro na Netflix, é o maior sucesso!

Imagens da tragédia de 2013, em Lac-Mégantic, no Canadá:

