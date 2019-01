DA VOGUE BRASIL



É oficial: Thammy Miranda e Andressa Ferreira são marido e mulher! Esta quinta-feira (17.01) foi a data escolhida pelo casal para oficializar a união no civil, em São Paulo, como o juíz Peixoto (ao centro na foto) revelou em suas redes sociais e depois foi replicado pelo Instagram @rainhamataosoficial.



Para a cerimônia, tanto o noivo, quanto a noiva vestiram branco. Andressa escolheu uma calça de cintura alta e cropped de renda no tom, enquanto Thammy apostou na camisa social clara e calça escura. Felicidades aos noivos!



Vale lembrar que 2019 ainda promete ser um ano cheio de novidades para os recém-casados. Eles pretendem engravidar do primeiro filho ainda neste primeiro semestre.

Fonte: https://vogue.globo.com/moda/gente/noticia/2019/01/thammy-miranda-e-andressa-ferreira-se-casam-no-civil.html