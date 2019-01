DO POPLINE



Anitta ganhou uma reportagem sobre seus negócios na revista de economia EXAME. No meio da matéria, a publicação revelou quanto a popstar cobra para apresentações no Brasil.

“A cantora não revela seu faturamento anual, mas afirma que há uma preocupação constante em equilibrar as diferentes fontes de receita. Os cachês para shows,segundo executivos do setor, estão na casa dos R$ 200 mil”, diz o veículo.



Segundo a EXAME, Anitta fez 135 shows em 2018. Considerando que tenha recebido R$ 200 mil por todos eles (o que não é o caso), o faturamento anual da cantora fica na casa de R$ 27 milhões. Sem contar outras fontes de receita. Ela tem acordos de patrocínio e publicidade com onze marcas.



A matéria também traz uma entrevista com Anitta. Ela conta quais são suas principais fontes de receita hoje em dia. “Está bem dividido. Não quero ficar dependente de uma fonte só. Ganho muito bem com publicidade, mas não extrapolo para não cansar minha imagem. Ganho bem em shows, mas também não faço milhares de shows para o público não cansar de olhar a minha cara. Tenho feito muitas palestras e já são uma fonte importante de receita”, disse.

Fonte: http://portalpopline.com.br/revista-divulga-media-do-cache-cobrado-por-anitta-para-shows-no-brasil/