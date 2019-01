DA VEJA SP



Aos 11 anos de idade, MC Melody voltou a provocar polêmica nas redes sociais na tarde de quarta (16). Primeiro, o youtuber Felipe Neto (um dos mais populares do país) anunciou que ela seria banida do canal dele. O motivo: o tom sensual das fotos publicadas por ela no Instagram. O pai da menina se manifestou sobre o caso – clique aqui para entender tudo.



Mais tarde, sem se manifestar sobre a controvérsia, ela voltou ao centro da discussão. Ao publicar uma foto do desafio 10 Years Challenge, em que anônimos e famosos comparam retratos clicados num intervalo de dez anos, ela foi metralhada por comentários negativos. Muitos apontam uma adultização precoce da imagem da cantora.



Os comentários dos seguidores foram muitos: “Quer participar da brincadeira? Então corre lá. Pega sua boneca”, provocou um deles. “Há dez anos, você era uma criança. Hoje, ainda é”, disse outro. “Achei que ia aparecer um espermatozoide”, comentou um seguidor. Em contrapartida, outros defenderam o direito de Melody de publicar as fotos, alegando que ela tem autorização da família para tal.

Fonte: https://vejasp.abril.com.br/blog/pop/melody-ten-years-challenge-instagram/