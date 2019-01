DA QUEM



Nos Estados Unidos, Giovanna Antonelli publicou uma foto no Instagram nesta quinta-feira (17) para mostrar o momento de lazer do dia.

A atriz, que está de férias desde o fim de Segundo Sol, está em Miami e foi à praia. "Por aqui...", escreveu ela.



Depois do fim da novela, Giovanna viajou a Portugal com a família. Em 2017, Giovanna passou uma longa temporada no país, onde tem casa com o marido, o diretor Leonardo Nogueira, e as filhas do casal, as gêmeas Sofia e Antonia, além de Pietro, da união com Murilo Benício. Além de viajar pela Europa, a atriz aproveitou para fazer vários cursos por lá.



"A vida lá é maravilhosa, é um sonho. É uma vida completamneto normal, comum, de qualquer pessoas", explicou Giovanna a QUEM sobre a rotina na terrinha.

"Levanto cedo, dou café para as crianças, levo na escola, vou pro mercado, faço compras, ajudo a botar roupa na máquina. Todo mundo se ajuda", contou ela.

