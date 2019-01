DO TERRA NOTICIAS



Considerada uma das famosas mais influentes no meio fashion, Meghan Markle escolheu um look discreto para um compromisso beneficente nesta quarta-feira (16), em Londres: a duquesa de Sussex combinou um trench coat Armani bege - tom versátil que pode ser um grande aliado no closet - com um vestido H&M creme com gola alta para visitar a instituição Mayhew, voltada para o bem-estar animal.

Ao contrário do casaco grifado, a peça da loja de departamento tem um preço acessível: ela está disponível pelo equivalente a R$ 130 e integra a linha voltada para grávidas da fast fashion.

Meghan é chamada de 'gorda' e brinca

Durante sua visita ao local, Meghan conversou com integrantes da organização filantrópica e recebeu um adjetivo inusitado de uma das idosas. "Você é uma senhora muito amável. Que o bom Senhor sempre te abençoe! E você é uma senhora gorda!", disse a inglesa. Em meio a risadas, Meghan garantiu não ter ficado chateada: "Vou admitir essa!"

Príncipe Harry adere à meditação: 'Estou mais feliz'

A americana leva um estilo de vida saudável - cogita até ter o herdeiro em parto com auto-hipnose - e, ao que tudo indica, Príncipe Harry tem se ambientado cada vez mais a ele. Em conversa com um monge em evento na segunda (14), ele contou ter começado a meditar.

"É algo que eu achava assustador no início, os pensamentos, as distrações, o tédio, mas logo se tornou a quietude que abalou o meu mundo. Eu não posso mudar o destino, mas eu vou te dizer: eu estou mais feliz com a meditação", afirmou o ruivo.

Fonte https://www.terra.com.br/diversao/gente/purepeople/duquesa-basica-meghan-markle-usa-vestido-de-loja-de-departamento-de-r-130,1df2b15ad80e4968bddbd93ba062fe451okm7lyb.html