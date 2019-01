DO G1



Um bandido está entalado há mais de 36 horas na tubulação de ar-condicionado de um shopping em São Vicente, no litoral de São Paulo. Segundo a polícia, o criminoso foi notado após começar a gritar pedindo socorro. Uma operação acontece, desde a noite de quinta-feira (17), para tentar retirar o suspeito do local.



Segundo apurado pelo G1, o suspeito invadiu o Brisamar Shopping na noite da última quarta-feira (16). De acordo com informações da polícia, o homem acessou a unidade e invadiu uma loja de telefonia, onde, segundo testemunhas, roubou dezenas de smartphones e tentou escapar entrando pela tubulação do ar-condicionado.



Em seguida, ainda segundo a polícia, ele tentou fugir rastejando pela tubulação do ar-condicionado da unidade para despistar qualquer possibilidade de flagrante. Entretanto, o suspeito acabou entalado no espaço. Sem saída, ele resolveu pedir socorro e foi notado por funcionários e bombeiros civis do shopping.



Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para remover o criminoso mas, até a manhã desta sexta-feira, não haviam conseguido retirá-lo da tubulação. A operação continua dentro do estabelecimento para que ele seja preso e levado à delegacia para prestar depoimento.



Em contato com o G1, funcionários do shopping afirmaram estar bastante preocupados com a situação do suspeito, já que a tubulação é extremamente quente e, nas últimas horas, o suspeito não foi mais ouvido. Um dos bombeiros, que tentava ajudar no resgate, chegou a entrar na tubulação mas precisou ser removido minutos depois após passar mal.

