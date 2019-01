DA QUEM



Lenda viva do jornalismo brasileiro, Cid Moreira, de 91 anos, também entrou na onda do desafio dos 10 anos, que virou moda nos últimos dias na web. Na montagem de fotos, ele aparece ganhando beijos da esposa em um clique de uma década atrás ao lado de outro, atual.



"Entrando no desafio dos 10 anos com o melhor beijo do mundo...", escreveu ele na declaração romântica ao lado da também jornalista Fátima Sampaio, com quem está há quase 19 anos. O dono da voz mais famosa do Brasil ainda usou hashtags como "vida", "Fátima" e "amor".





Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/01/cid-moreira-posta-fotos-romanticas-com-esposa-melhor-beijo-do-mundo.html