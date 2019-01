Montagem com fotos de carro acidentado no Rio e do ator Caio Junqueira

DO G1



Amigos e colegas de profissão do ator Caio Junqueira, que se envolveu em grave acidente de carro na última quarta-feira no Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio, pediram doações de sangue para ele em redes sociais.



Entre os atores que pediram ajuda para Caio estão a atriz Amandha Lee e José de Abreu.



Imagens de câmeras da prefeitura do Rio registraram o momento do grave acidente do ator Caio Junqueira, na quarta-feira (16).

O artista segue internado em estado grave, segundo a Secretaria Municipal de Saúde – ao G1, a mãe do ator disse que ele passará por uma nova cirurgia na sexta-feira e está 'reagindo bem' ao tratamento.

Amigos,como muitos já sabem, o querido Caio Junqueira sofreu um grave acidente de carro e precisa de doação de sangue. Se você puder doar sangue no Hemorio, mencionar que está doando para Caio de Lima Torres Junqueira que está internado no hospital Miguel Couto (RJ).É urgente! — AmandhaLee (@amandaleereal) 18 de janeiro de 2019

Caio Junqueira está fora de perigo mas precisa de doação de sangue. Quem puder, hemoRio. https://t.co/btZpp2vnBO — José de Abreu (@zehdeabreu) 18 de janeiro de 2019

Fonte: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/01/18/amigos-de-caio-junqueira-pedem-doacoes-de-sangue-para-a-recuperacao-do-ator.ghtml