DA QUEM



Carolina Dieckmann deixou a marquinha de sol à mostra ao postar foto de biquíni no Instagram. A atriz revelou que está apaixonada por biquíni asa-delta. "E agora que eu viciei no biquíni asa-delta? Como faz, Braseeel?", disse ela.



No Brasil desde que integrou o elenco de O Sétimo Guardião, a loira sempre que tem um tempinho, aproveita para renovar o bronze. "Quem me acompanha aqui, sabe que eu sempre usei biquíni bem baixinho, porque sempre amei, mas agora estou curtindo ele assim, mais alto. Quem aí também ama?", explicou a atriz.



Famosos como a cantora Manu Gavassi e a atriz Fernanda de Freitas deixaram elogios para Carol nos comentários, assim como David Brazil. "Como esse corpo até biquíni helicóptero né?", brincou.



Ao ser questionada se não se importava em ficar com duas marquinhas de sol, a loira respondeu: "Estou amando ter as duas. Achando bem sexy!".



Casada com Tiago Worcman desde 2007, Carolina passou um temporada nos Estados Unidos, onde o marido trabalha. Os dois são pais de José, de 10 anos. Carolina também é mãe de Davi, de 19 anos, fruto do casamento que teve com Marcos Frota.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/01/carolina-dieckmann-deixa-marquinha-de-sol-mostra.html