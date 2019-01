DA QUEM



Rodrigo Alves, mais conhecido como Ken Humano, passou por sua 63ª cirurgia plástica - um face lifting - no último domingo (13). Na manhã desta sexta-feira (18), ele recorreu ao Instagram para mostrar os primeiros resultados do procedimento.



"Já faz cinco dias que eu fiz minha cirurgia. Eu levantei os lábios, como você pode ver aqui os pontos, também levantei os olhos, a bochecha e a face. Estou muito feliz com os resultado, já", disse ele, animado.



Para a "redução facial", como ele mesmo classifica, Rodrigo viajou até o Irã para mais uma fase de mudanças. De acordo com o Daily Mail, ele ainda tem planos em um futuro próximo de outras 7 cirurgias.

Ken Humano comentou recentemente sobre os problemas que tem enfrentado em aeroportos por conta das alterações no rosto. "Talvez eu precise mudar meu passaporte de novo, porque o sistema de leitura facial não me reconhece mais como conseguia antigamente.", disse, já considerando os novos procedimentos.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/01/ken-humano-mostra-primeiros-resultados-apos-63-cirurgia-plastica.html