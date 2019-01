DA REVISTA CRESCER



Haja fôlego, força e... Privação de sono. Uma mãe britânica de 35 anos, e que ainda amamenta, acaba de se tornar a primeira mulher a vencer a ultramaratona Montane Spine Race, que tem 431 quilômetros de extensão. Jasmin Paris dominou a corrida que foi de Derbyshire, na região central da Inglaterra, até a fronteira com a Escócia, cruzando a linha de chegada em 83 horas, 12 minutos e 23 segundos - e ordenhando leite entre uma parada e outra nos postos de controle do caminho. Ela cruzou a linha de chegada no último dia 16.



Além de vencer outros homens e mulheres bem preparados, Paris bateu o recorde do percurso em 12 horas.

"É muito difícil. Em dois terços do tempo você corre no céu escuro. É completamente diferente de qualquer outra corrida que fiz antes, porque é sem parar", disse ela ao site da BBC. "Quando dormir é um desafio e isso se torna uma decisão muito tática, e então há privação de sono. Quando estava na seção final, ficava vendo animais surgindo de rochas, e esquecia o que estava fazendo - eram alucinações. E então recomeçava", completou.



Seu marido a encontrou em cada posto de controle da rota para que ela pudesse usar uma bomba e extrair leite para sua filha Rowan, de 1 ano e 2 meses de idade. "Ela ficou muito confusa ao me ver na linha de chegada e está bem apegada hoje, como se estivesse pensando que eu poderia ir embora de novo", completou.



Jasmin, que é veterinária, correu com outros 136 competidores - 125 deles, homens. Para treinar, ela acordava às 4h da manhã, quando a família ainda dormia, e corria subindo as colinas perto de casa, em Edimburgo. E também fez muitas caminhadas longas com a bebê nas costas. "Meu treinador me disse para praticar com um colete de peso, mas eu pensei: tenho uma bebê, vou levá-la", contou ela ao The Guardian.



O espanhol Eugeni Roselló Solé, que vinha em segundo lugar, se viu forçado a sair da corrida, exausto, a seis quilômetros do final. Quase 20 horas depois de ter terminado, apenas dois homens haviam completado a corrida. Todos os outros competidores ainda estavam no percurso ou tinham desistido. Jasmin já beteu recorde em pelo menos outra maratona importante, em 2016, quando ainda não havia se tornado mãe.

Reprodução Treino: Jasmin Paris e a filha em foto de abril de 2018

Fonte: https://revistacrescer.globo.com/Curiosidades/noticia/2019/01/britanica-que-ainda-amamenta-bebe-de-1-ano-vence-ultramaratona-na-inglaterra.html